Banvit'te Ahmet Gürgen dönemi resmen başladı

Banvit Basketbol Kulübü, uzun yıllardır kulüpte yer alan Ahmet Gürgen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, Sasa Filipovski'den boşalan baş antrenörlüğe Ahmet Gürgen'i getirdi. Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, önümüzdeki sezon A takımı, 25 yıldan bu yana altyapıyı emanet ettikleri Ahmet Gürgen'in çalıştıracağını açıkladı. Gürgen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.Son günlerde kulüp ile ilgili birçok spekülasyonun ortaya atıldığına işaret eden Başkan Özkan Kılıç, "Baş antrenör kararını 2 ay önce vermiştik. Bu konuda fazla açıklama yapmak istemedik. Bu konuda herkes bir şeyler üretiyor. Biz bu arada hem transfer listemizi hazırladık. Kulübün kuruluş aşamasından beri var olan ve övgüyle bahsedilen Banvit altyapı organizasyonun mimarı Ahmet Gürgen'dir. Baş antrenörümüz ile 25 yıl önce bildikteydik. U 17 Milli Takım da onu taçlandırdı. Dünya Şampiyonasında 5'nci oldu. Artık Gürgen'in vitrine çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Şehrimizi başarıyla temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Kendisine her zamankinden fazla güveniyoruz. Ahmet Gürgen'i tebrik ediyorum" dedi.Banvit'in ortaya koyduğu başarılarla kısa sürede saygınlık kazandığını belirten Sportif Direktör Turgay Çataloluk, "Banvit herkesin saygısı kazanmış bir kulüp olmuştur. Banvit A.Ş.'nin yeni yönetimiyle birlikte yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim alt yapımızdan yetişen 100'ün üzerinde sporcularımız bulunuyor. 80 Milyonluk bir Türkiye'de bir ilçe kulübü olarak gelinen noktayı belirtmek isterim" diye konuştu.Bu sezon 9 alt yapı oyuncusunun A takımda ter dökeceğini aktaran Genel Menajer Turgay Zeytingöz, "Geçen sene A takımdan yabancı kadromuzu neredeyse tamamladık, yeniledik. Uzun zamandır takip etiğimiz oyunculardı. Başarılı ve mücadeleci oyunculardı. Üstün hizmetler vereceklerini bekliyoruz. Kendilerinden çok bahsettirecek oyuncular olduklarını söyleyebilirim. Sistem 5 yabancılı sisteme döndü. Bu sezon alt yapıdan genç oyuncularımız olacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla 5 yabancının dışından 9 alt yapıdan oyuncumuz yer alacak. Geçtiğimiz hafta düzenlenen alt yapı seçmelerinden ülkenin her yerinden katılımın olması ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi" şeklinde konuştu.Her koçun hedefinin A takımı çalıştırmak olduğunu ifade eden Basketbol emektarı Ahmet Gürgen, "Bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Buraya gelen her oyuncuya biz hedefler koyuyoruz. Onlara destek olup yönlendirmeye çalışıyoruz. Bütün antrenörlerin de hedefi A takıma çıkmak şuan ben bu hedefimi gerçekleştirmiş durumdayım. Bu sezonu ben inşallah başarılı bir şekilde bitirip bana verilen güveni mahcup etmem. 200 dakikanın 100 dakikasını genç arkadaşlara vermek" ifadelerini kullandı.Öte yandan Banvit A.Ş. ile Banvit Spor A.Ş.'nin birbiriyle organik bağı bulunmadığını, Banvit A.Ş. ile sponsorluk anlaşmaları olduğunun altını çizen Başkan Kılıç, Banvit'in satışının ardından yeni alan şirket ile 2 yıllık sponsorluk sözleşmesi yapıldığını ve bu sezonun sonunda sürenin dolacağını aktardı. Başkan Kılıç, "2 yıldan sonra Banvit ile sponsorluğumuz sona eriyor. Ama tekrar olmayacak diye de bir şey yok. Biz bu sene devam edeceğiz. Sponsorluğu nasıl ve kimle devam ettirebilir? Biz bunun çalışmalarına hemen başlayacağız. Bu işi uzun yıllara yapabiliriz? İnşallah biz bu heyecanı bu şehirden devam ettireceğiz. Sizlerden de çok büyük iş düşüyor. Bu yıl biraz daha desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.