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Banvit'in İtalya'da nefesi yetmedi!

Banvit, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda İtalya'nın Sidigas Avellino takımına 99-95 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Banvit'in İtalya'da nefesi yetmedi!
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08 Kasım 2018 02:46
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Banvit, deplasmanda İtalya'nın Sidigas Avellino takımına 99-95 mağlup oldu.

Avellino kentindeki Giacomo Del Mauro Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 33-30 önde kapatan Sidigas, devrede soyunma odasına da 59-52 üstün gitti. 

İtalyan temsilcisi, son çeyreğine 81-77 önde girdiği maçtan 99-95 galip ayrıldı. 

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