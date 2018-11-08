Banvit'in İtalya'da nefesi yetmedi!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Banvit, deplasmanda İtalya'nın Sidigas Avellino takımına 99-95 mağlup oldu.
Avellino kentindeki Giacomo Del Mauro Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 33-30 önde kapatan Sidigas, devrede soyunma odasına da 59-52 üstün gitti.
İtalyan temsilcisi, son çeyreğine 81-77 önde girdiği maçtan 99-95 galip ayrıldı.
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Avellino kentindeki Giacomo Del Mauro Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 33-30 önde kapatan Sidigas, devrede soyunma odasına da 59-52 üstün gitti.
İtalyan temsilcisi, son çeyreğine 81-77 önde girdiği maçtan 99-95 galip ayrıldı.
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