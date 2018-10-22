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Banvit, Ventspils'e konuk olacak

Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi maçında 23 Ekim Salı günü Letonya temsilcisi Ventspils takımıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA
Banvit, Ventspils'e konuk olacak
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22 Ekim 2018 16:25
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Banvit, 23 Ekim Salı günü Letonya temsilcisi Ventspils'e konuk olacak.

Olympic Center'da 23 Ekim Salı günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Turuncu-yeşilliler bu önemli maçı kazanıp Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Banvit, yeni sezona da MHP Riesen Ludwigsburg'u 89-76 ve Le Mans'ı 96-67 mağlup ederek başladı.

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