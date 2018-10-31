Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında Rusya ekibi Nizhny Novgorod'u 78-60 mağlup etti.Karşılaşmaya hızlı başlayan Banvit, Morgan ve Ercan Osmani ile 6-0 lık bir seri yakaladı ve 2. dakikayı 6-0 önde geçti. Astapkovich, Baburin, Uzinskii ve Tropov ile pota altında etkili olmaya başlayan konuk takım, 6. dakikada farkı 2 sayıya (11-9) indirdi. Rus ekibi, boyalı alanı etkili kullanıp, 7. dakikada 11-11 eşitliği sağladı. Son saniyede Morgan'ın dış atışı çemberden dönünce, ilk çeyrek 16-16 eşitlikle tamamlandı.İki takımın da savunmasını sertleştirdiği ikinci periyodun ilk bölümü, karşılıklı basketlerle geçildi. Boyalı alanda etkili olamayan ev sahibi takım karşısında Nizhny Novgorod, Uzinskii ve Strebkov ile sayılar üreterek 15. dakikada 8 sayılık (27-19) fark yakaladı. Hızlı hücumlarla pota altından İsmail Cem Ulusoy ve Şehmus Hazer'le basketler üreten Banvit, 18. dakikada farkı 4 sayıya (25-29) düşürdü. Son bölümde Ragıp Atar'ın katkısıyla 8-0'lık seri yakalayan Banvit, eşitliği (29-29) sağlasa da Rus ekibi Baburin ile kazandığı basketle soyunma odasına 31-29 önde gitti.İkinci yarıya Şehmus Hazer'in basketleriyle başlayan Banvit, ritmini de arttırarak İsmail Cem Ulusoy ve Rıdvan Öncel'in katkılarıyla 25. dakikayı 41-38 önde geçti. Ragıp Atar, Oliver ve Rıdvan Öncel ile boyalı alanı iyi kullanan ev sahibi takım, 28. dakikada 8-0'lık seri yakalayarak farkı 10 sayıya (51-41) çıkardı. Banvit, son çeyreğe 52-45 galip durumda girdi.Son bölümde Rıdvan Öncel, Perez, Ragıp Atar ve Oliver ile skor üreten Banvit, 15-0'lık seri yakalayarak son beş dakikaya girilirken farkı 20 sayıya yükseltti. 65-45. Final periyodunda rakibinin sert savunmasına karşın etkili bir oyun ortaya koyan Banvit, salondan 78-60 galip ayrılarak, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında 3. galibiyetini elde etti.Salon: Banvit Kara Ali AcarHakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Erez Gurion (İsrail), Vilius Maciulaitis (Litvanya)Banvit: Sedat Ali Karagülle, Perez 15, İsmail Cem Ulusoy 7, Oliver 4, Ercan Osmani 9, Morgan 8, Rıdvan Öncel 10, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 17, Ragıp Atar 8Nizhny Novgorod: Komolov, Gudumak 4, Astapkovich 6, Zhbanov 8, Uzinskii 10, Popov, Strebkov 12, Toropov 11, Czerapowicz 2, Baburin 71. periyot: 16-16Devre: 29-313. periyot: 52-45