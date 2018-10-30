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Banvit, Nizhny'i ağırlayacak

Turuncu-yeşilli ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında 31 Ekim Çarşamba günü sahasında Rus temsilcisi Nizhny ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Banvit, Nizhny'i ağırlayacak
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30 Ekim 2018 14:48
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 4. maçında 31 Ekim Çarşamba günü Rus temsilcisi Nizhny'yi ağırlayacak. 

Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan da canlı yayınlanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, taraftarının desteğiyle Nizhny karşısında galip gelmek istiyor.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Banvit, geçen hafta deplasmanda Letonya temsilcisi Venstpils'e 86-80 mağlup olarak bu sezon Avrupa'da ilk yenilgisini yaşadı. 

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle:

        Takım O G M A Y Av. P
1. UCAM Murcia   3 3 0 237 198  39 6
2. Avellino   3 3 0 301 272  29 6
3. Banvit 3 2 1 265 229  36 5
4. Anwil   3 1 2 283 276 7
5. Nizhny  237  254  -17
6. Ventspils   249 270  -21 
7. Le Mans  193  224  -31 
8. MHP Riesen  207  249  -42 

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