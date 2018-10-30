Banvit, Nizhny'i ağırlayacak

Takım O G M A Y Av. P 1. UCAM Murcia 3 3 0 237 198 39 6 2. Avellino 3 3 0 301 272 29 6 3. Banvit 3 2 1 265 229 36 5 4. Anwil 3 1 2 283 276 7 4 5. Nizhny 3 1 2 237 254 -17 4 6. Ventspils 3 1 2 249 270 -21 4 7. Le Mans 3 1 2 193 224 -31 4 8. MHP Riesen 3 0 3 207 249 -42 3





Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki 4. maçında 31 Ekim Çarşamba günü Rus temsilcisi Nizhny'yi ağırlayacak.Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek. Karşılaşma, Tivibu Spor'dan da canlı yayınlanacak.FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren turuncu-yeşilliler, taraftarının desteğiyle Nizhny karşısında galip gelmek istiyor.Gruptaki ilk iki maçını kazanan Banvit, geçen hafta deplasmanda Letonya temsilcisi Venstpils'e 86-80 mağlup olarak bu sezon Avrupa'da ilk yenilgisini yaşadı.FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda puan durumu şöyle: