Banvit, Ankara deplasmanında fark attı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Banvit, deplasmanda Türk Telekom'u 87-66 yendi.Karşılaşmaya hem hücumda hem de savunmada iyi başlayan Banvit, Perez, Shelton, Neal ve Ragıp Berke Atar ile sayılar bularak 5. dakikada 10 sayılık (1-11) fark yakaladı. Rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini Shelton ve Tolga Geçim ile iyi değerlendiren Bandırma temsilcisi, farkı daha da açtı ve ilk periyodu 27-10 önde tamamladı.İkinci çeyreğe 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakalayarak giren Banvit, Tolga Geçim ve Rıdvan Öncel'in basketleriyle 12. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı: 13-33. Stimac ile pota altından, Ender Arslan ve Redding ile dış atışlardan skor üreten Türk Telekom, 18. dakikada farkı 13 sayıya (28-41) indirdi. Türk Telekom'un top kayıplarını Neal ve Shelton ile sayıya çeviren Banvit, soyunma odasına 50-30 üstün gitti.Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyotta Shelton ile boyalı alandan skor bulan Banvit, üstünlüğünü sürdürdü ve 25. dakikayı 58-36 önde geçti. Yanlış şut tercihleri yapan başkent ekibi karşısında Shelton ve Neal ile etkili olan Banvit, farkı giderek açtı ve çeyreği 31 sayı farkla 72-41 önde bitirdi.Final periyoduna hücumda daha istekli başlayan Türk Telekom, özellikle Stimac'ın sayılarıyla 12-3'lük seri buldu ve 34. dakikada farkı 22 sayıya (53-75) düşürdü. Kalan sürede farkı kapatmak için acele atışlar deneyen Türk Telekom karşısında Shelton ile skor bulmaya devam eden Banvit, karşılaşmadan 87-66 galip ayrıldı.