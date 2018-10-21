Banvit Anadolu Efes maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Banvit-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Banvit-Anadolu Efes maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

21 Ekim 2018 02:08
Banvit Anadolu Efes maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
Banvit-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında Banvit-Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

BANVİT-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin üçüncü haftasında oynanacak Banvit-Anadolu Efes maçı naklen yayınlanacak.

21 Ekim Pazar günü saat 17.30'dan oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Banvit-Anadolu Efes maçı 21 Ekim Pazar günü saat 17.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

BANVİT-ANADOLU EFES MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3., Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak; Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 2., Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

20 Ekim Cumartesi:

13.00 Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Gaziantep Basketbol (Sakarya)

17.30 Türk Telekom-Beşiktaş Sompo Japan (Ankara)

21 Ekim Pazar:

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Cebeci Spor Kompleksi)

17.30 Banvit-Anadolu Efes (Banvit Kara Ali Acar)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe (Gazanfer Bilge)

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Tekfen-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

20 Ekim Cumartesi:

13.00 Galatasaray-İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

14.00 Kırçiçeği Bodrum-Beşiktaş (Bodrum Binnaz Karakaya)

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Fenerbahçe (Menderes)

14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

21 Ekim Pazar:

16.00 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

17.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

19 Ekim Cuma:

14.00 Finalspor-Edirnespor (Bursa Atatürk)

14.00 Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi-Karesispor (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)

17.00 Artvin Belediyespor-OGM Ormanspor (Çoruh Üniversitesi)

18.00 Yalova Belediyespor-Bursaspor (Yalova 90. Yıl)

20 Ekim Cumartesi:

14.00 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Ankara DSİ (Mamak Belediyesi)

16.00 Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (ENKA)

18.00 Akhisar Belediyespor-Selçuklu Basketbol (Akhisar Belediye)

21 Ekim Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

20 Ekim Cumartesi:

14.00 Akdeniz Üniversitesi-Bayraklı Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP Gençlik (Urla 12 Eylül)

15.00 Çankaya Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Arı Koleji Olimpik)

16.00 Elazığ İl Özel İdare-Mersin Üniversitesi (Elazığ İl Özel İdare)

16.30 İstanbul Üniversitesi Gelişim-A Koleji (Prof. Dr. Turgay Atasü)

21 Ekim Pazar:

13.00 Galatasaray Gelişim-İstanbulgücü (Ahmet Cömert)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim-Nesibe Aydın (Edip Buran)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

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