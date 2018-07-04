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Banvit, Alex Perez'i transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Banvit, geçtiğimiz sezon VEF Riga'da forma giyen ABDli oyun kurucu Alex Perez'i kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Banvit, Alex Perez'i transfer etti
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04 Temmuz 2018 14:58
Banvit, yeni sezon için transferlere devam ediyor. Bandırma ekibi son olarak kadrosuna Alex Perez'i kattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, geçtiğimiz sezon Letonya Basketbol Ligi takımlarından VEF Riga'da oynayan 25 yaşındaki Meksika asıllı Amerikalı oyun kurucu Alex Perez ile anlaştı.

Perez geçen sezon Letonya'da 28 maçta süre aldı. Alex Perez, ligde 10.6 sayı ve 5.9 asist ortalamaları ile oynarken, sezonu da asist kralı olarak tamamladı. Başarılı oyun kurucu VTB Ligi'nde de 13 sayı ve 5.9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

1 yıllık sözleşme yapılan 1.91 cm ve 25 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Turuncu-Yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.

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