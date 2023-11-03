Banu Parlak kimdir, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor? Banu Parlak kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı

Banu Parlak, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan Banu Parlak'ın hayatı ve neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Peki, Banu Parlak kimdir? Fenomen Banu Parlak kaç yaşında, ne iş yapıyor?1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya uygulaması Instagram'da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan ve daha sonra "Narin Yarim "single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi.Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.Olay 1 Ekim'de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, saat 02.00 ve 04.30 sıralarında güzellik merkezine gelen şüpheliler silahla ateş açıp kaçmıştı. 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelmişti.Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından 'suç örgütüne üye olmak' 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Banu Parlak, fenomen ve şarkıcı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ı olaydan sorumlu tutarak, "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak'ı vurmam için beni tutular, diyen bir genç var ortada. Sana ekmek yedirmeyeceğim diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Bir gece 02.00'de sıkılıyor bir de 05.00'te. 6 el ateş ediliyor. Camlarım tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yapan. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak. Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte" ifadelerini kullanmıştı.