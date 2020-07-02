Bannerlord oyuncularına müjde: Mod Desteği

Çıkışını yıllarca beklediğimiz ve bu yılın Mart ayında karşımıza çıkan oyun Mount & Blade 2: Bannerlord uzun bir bekleyişi sonlandırmıştı. Çıkışının ardından oldukça iyi yorumlar alan oyun hala aktif olarak oynanıyor; sıkça güncelleniyor. Bannerlord için yayınlanan resmi modlama aracı ile oyunun sınırları daha geniş olacak.



Bannerlord modlama aracı yayınlandı



Mount & Blade serisinin Warband gibi sevilen oyunlarının en büyük avantajlarından biri mod desteğiydi. Oyunun ana senaryosunu bitiren oyuncular, topluluk tarafından yaratılan modları yükleyerek oyunun sınırlarını genişletebiliyordu. Bannerlord için de sınırları genişletmeye yarayacak olan kit Steam üzerinde yayınlandı.



Bu araç ile ilgili önemli bir nokta var: oyun zaten topluluk tarafından modlanabiliyordu. Fakat oyuna yenilikleri getiren araçlar üçüncü parti yazılımlar oluyordu. Artık buna gerek kalmayacak; beta olarak yayınlanan resmi araç ile oyuna yenilikler getirmek daha kolay olacak.



Resmi mod aracının özellikleri:



Çevredeki objeleri değiştirebilme



Yeni bölgeler yaratabilme veya olanları düzenleyebilme



Haritada değişiklikler yapabilme



Level sisteminde değişiklikler yapabilme



Yol düzeninin değiştirebilme



Bu özelliklerin yanı sıra grafiklerde değişiklik yapabilmek için neredeyse her özellik mevcut.



Steam Atölyesinde resmi mod aracı kullanılmadan yapılan yüzlerce şahane mod bulunuyor.



KAYNAK: shiftdelete.net



