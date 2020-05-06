Banker Bilo nerede çekildi, kaç yılında

ilyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı Banker Bilo, bu akşam yeniden güldürmek için televizyon ekranlarında olacak. Banker Bilo İstanbul'un Levent semtinde 1980 yılında çekildi.

06 Mayıs 2020 15:59
Banker Bilo nerede çekildi, kaç yılında
Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı sevilen Yeşilçam klasiği Banker Bilo hakkında internette araştırma yapılıyor. İşte detaylar
BANKER BİLO NEREDE ÇEKİLDİ?

Banker Bilo'nun birçok sahnesi İstanbul'un iş merkezlerinin olduğu Levent semtinde çekilmiştir.


BANKER BİLO KONUSU NE?

Filmde, Almanya'ya gitme ümidiyle yola çıkan ve dolandırılan Bilo'nun hikâyesi anlatılır. Almanya'ya işçi olarak giden Maho seneler sonra köyüne geri döner. Bilo'nun da içlerinde bulunduğu pek çok köylüden Almanya'ya götürme vaadi ile para alır. Ancak onları Almanya yerine İstanbul'a getirir ve orada terk eder. Bilo, hayata tutunmaya ve para kazanmaya çalışırken bir yandan köyündeki sevgilisi Zeyno düşünür. Ancak Bilo, Zeyno ve Maho'nun yolları İstanbul'da kesişir.

BANKER BİLO OYUNCULARI KİM?

İlyas Salman Bilo

Meral Zeren Zeyno

Ahu Tuğba Necla

Şener Şen Maho

Münir Özkul Haso

Ali Şen Tefeci Ali

Nizam Ergüden İbo

Orhan Aydınbaş Belediye Başkanı

Tevfik Şen Polis

BANKER BİLO FİLM MÜZİĞİ

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