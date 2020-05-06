Banker Bilo nerede çekildi, kaç yılında

BANKER BİLO FİLM MÜZİĞİ

Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı sevilen Yeşilçam klasiği Banker Bilo hakkında internette araştırma yapılıyor. İşte detaylarBanker Bilo'nun birçok sahnesi İstanbul'un iş merkezlerinin olduğu Levent semtinde çekilmiştir.Filmde, Almanya'ya gitme ümidiyle yola çıkan ve dolandırılan Bilo'nun hikâyesi anlatılır. Almanya'ya işçi olarak giden Maho seneler sonra köyüne geri döner. Bilo'nun da içlerinde bulunduğu pek çok köylüden Almanya'ya götürme vaadi ile para alır. Ancak onları Almanya yerine İstanbul'a getirir ve orada terk eder. Bilo, hayata tutunmaya ve para kazanmaya çalışırken bir yandan köyündeki sevgilisi Zeyno düşünür. Ancak Bilo, Zeyno ve Maho'nun yolları İstanbul'da kesişir.İlyas Salman BiloMeral Zeren ZeynoAhu Tuğba NeclaŞener Şen MahoMünir Özkul HasoAli Şen Tefeci AliNizam Ergüden İboOrhan Aydınbaş Belediye BaşkanıTevfik Şen Polis