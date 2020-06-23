Bankalar saat kaçta açılıyor (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi)

Bankalar saat kaçta açılıyor 2020, bankalar açılış saatleri, banka açılış saati, banka mesai saatleri için aramaların yoğun olduğu biliniyor. Herkes banka açılış saatlerine göre işlerini düzenlemek istiyor ve buna göre hareket ediyor. Bankaların çalışma saatlerini merak eden vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, TBB'nin tavsiye kararıyla bazı bankalar çalışma saatlerini değiştirdi. Bakaların çalışma günleri ise değişmesi. Yine haftaiçi her gün açıklar... Garanti, İş Bankası, Akbank, Halkbank, Ziraat ve diğer bankaların yeni çalışma saatleri ne? 2020 bankaların yeni çalışma saatleri haberimizde

23 Haziran 2020 07:14
Bankalar saat kaçta açılıyor (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi)
Bankalar kaçta açılıyor 2020 yılında araması en çok gerçekleşen konulardan birisi ve vatandaşlar haklı olarak bankaların açılış saatlerini öğrenmek istiyor. Bu sebeple yapılan aramaların en doğrusu bankalar saat kaçta açılıyor olacaktır. Bankaların açılış saatlerine göre vatandaşlar işlerini ayarlayabilir ve uzun süre banka kapısında beklemek zorunda kalmayabilirler. Bu açıdan bakıldığında saatlere bakarak bankalara gitmek oldukça mantıklıdır.

2020 bankalar saat kaçta açılacak, banka açılış saatleri, banka mesai saatleri, banka kaçta açılır, banka saat kaçta açılacak ihtimalleri üzerine doğru bilgileri sizler için derledik...
AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
12.00-17.00

HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

GARANTİ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

12.00-17.00

İŞ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

12.00-17.00



TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

12.00-17.00

VAKIFBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

Diğer Haberler

Günaydın hayırlı sabahlar (Romantik Günaydın mesajı, Romantik şiir), Sevgiliye resimli mesaj Gündem

Günaydın hayırlı sabahlar (Romantik Günaydın mesajı, Romantik şiir), Sevgiliye resimli mesaj
Bankalar saat kaçta açılıyor (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) Genel Haber

Bankalar saat kaçta açılıyor (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi)
2020 Otobüs kalkış saatleri, Otobüsüm nerede, otobüs neden gelmedi? Gündem

2020 Otobüs kalkış saatleri, Otobüsüm nerede, otobüs neden gelmedi?
Toki kura sonuçları, Toki çekiliş (Kırklareli, Artvin, Rize, Tekirdağ, Ardahan) 23 Haziran 2020 Gündem

Toki kura sonuçları, Toki çekiliş (Kırklareli, Artvin, Rize, Tekirdağ, Ardahan) 23 Haziran 2020
TOKİ kuraları, 23 Haziran 2020 TOKİ çekilişi Gündem

TOKİ kuraları, 23 Haziran 2020 TOKİ çekilişi
Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru (23 Haziran Salı) Genel Haber

Ziraat Bankası Destek Kredisi Sorgulama, Ziraat 6 ay ödemesiz kredi başvuru (23 Haziran Salı)
Gece kulüpleri ne zaman açılacak? Gece kulübü, barlar, eğlence mekanları açılacak mı? (23 Haziran Salı) Genel Haber

Gece kulüpleri ne zaman açılacak? Gece kulübü, barlar, eğlence mekanları açılacak mı? (23 Haziran Salı)
En çok işe yarayan uyku nasıl açılır yöntemleri (23 Haziran Salı) Genel Haber

En çok işe yarayan uyku nasıl açılır yöntemleri (23 Haziran Salı)
Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (23 Haziran Salı) Genel Haber

Günaydın mesajı en güzelleri, En güzel günaydın mesajları - Yeni (23 Haziran Salı)
Daha fazla göster
1

Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
2

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
3

Üç futbolcusu Kovid-19'a yakalanan Dinamo Moskova'nın lig maçı ertelendi
4

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
5

Jürgen Klopp: "İngiltere'de uzaylı gibi hissediyorum"
6

Kayserispor'da Miguel Lopes geri döndü
7

Irak futbolunun yıldızı Ahmet Radi, Kovid-19'a yenik düştü
8

Pazartesi gününden itibaren maske takmamanın cezası...
9

Sağlık Bakanı açıkladı! Koronavirüsle mücadelede vaka sayısı kaç oldu?
10

Akhisarspor'da Yılmaz Vural koronavirüse yakalandı!
yukarı ok