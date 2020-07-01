Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (01 Temmuz Çarşamba)

Bankalar saat kaçta açılıyor 2020, bankalar açılış saatleri, banka açılış saati, banka mesai saatleri için aramaların yoğun olduğu biliniyor. Herkes banka açılış saatlerine göre işlerini düzenlemek istiyor ve buna göre hareket ediyor. Bankaların çalışma saatlerini merak eden vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, TBB'nin tavsiye kararıyla bazı bankalar çalışma saatlerini değiştirdi. Bakaların çalışma günleri ise değişmesi. Yine haftaiçi her gün açıklar... Garanti, İş Bankası, Akbank, Halkbank, Ziraat ve diğer bankaların yeni çalışma saatleri ne? 2020 bankaların yeni çalışma saatleri haberimizde