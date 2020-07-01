Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (01 Temmuz Çarşamba)

Bankalar saat kaçta açılıyor 2020, bankalar açılış saatleri, banka açılış saati, banka mesai saatleri için aramaların yoğun olduğu biliniyor. Herkes banka açılış saatlerine göre işlerini düzenlemek istiyor ve buna göre hareket ediyor. Bankaların çalışma saatlerini merak eden vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, TBB'nin tavsiye kararıyla bazı bankalar çalışma saatlerini değiştirdi. Bakaların çalışma günleri ise değişmesi. Yine haftaiçi her gün açıklar... Garanti, İş Bankası, Akbank, Halkbank, Ziraat ve diğer bankaların yeni çalışma saatleri ne? 2020 bankaların yeni çalışma saatleri haberimizde

01 Temmuz 2020 14:48
Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (01 Temmuz Çarşamba)
Bankalar kaçta açılıyor 2020 yılında araması en çok gerçekleşen konulardan birisi ve vatandaşlar haklı olarak bankaların açılış saatlerini öğrenmek istiyor. Bu sebeple yapılan aramaların en doğrusu bankalar saat kaçta açılıyor olacaktır. Bankaların açılış saatlerine göre vatandaşlar işlerini ayarlayabilir ve uzun süre banka kapısında beklemek zorunda kalmayabilirler. Bu açıdan bakıldığında saatlere bakarak bankalara gitmek oldukça mantıklıdır.

2020 bankalar saat kaçta açılacak, banka açılış saatleri, banka mesai saatleri, banka kaçta açılır, banka saat kaçta açılacak ihtimalleri üzerine doğru bilgileri sizler için derledik...
AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
12.00-17.00

HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

GARANTİ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

12.00-17.00

İŞ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

12.00-17.00



TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

12.00-17.00

VAKIFBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

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