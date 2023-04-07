Bankalar Cumartesi günü açık mı? 2023 Cumartesi bankalar açık mı, kaça kadar açık?

2023 Cumartesi bankalar açık mı sorusu banka işlemi yapmak durumunda olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 banka çalışma saatleri belli oldu. Peki bankalar Cumartesi açık mı, çalışıyor mu? İşte bankaların çalışma saatleri 2023BANKALAR CUMARTESİ AÇIK MI 2023?
Bankalar hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 09:00 - 12.30 arası ile 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Hafta sonu cumartesi ve pazar günleri bankalar işlem yapmamaktadır.
Fakat banka şubesi bulunan bazı AVM'lerde, hava alanlarında ya da süpermarketlerde bankaların hafta sonu da açık olabiliyor. Ama bunun için şubelerin kontrol edilmesi gerekir. BANKALAR HAFTA SONU AÇIK MI?
Bazı bankalar hafta sonu da müşterilerine hizmet vermektedir. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankaları ve şubeleri tatil günlerinde hizmet vermezler. Ancak mobil bankacılık üzerinden 7/24 ödeme yapabilir Ya da para transferi yapabilirsiniz.
Banka şubeleri her zaman olmasa da belirli zamanlarda ve belirli şehirlerde hafta sonları da hizmet vermektedir. Ancak hafta sonları hizmet veren bankalar genellikle özel bankalardır. HAFTA SONU İSTANBUL'DA HANGİ BANKALAR AÇIK?
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günleri açık olan bankaları araştırıyor. Bulunduğunuz bölgeye göre hafta sonu açık olan bankalar değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda hafta sonu İstanbul'da açık olan banka şubeleri şu şekildedir:
Akbank Carrefoursa Haramidere: 10:00 – 19:00
Akbank Carrefoursa Kozyatağı: 10:00 – 19:00
Akbank Zorlu Center: 10:00 – 19:00
Akbank Akmerkez: 10:00 – 19:00
Akbank Carrefoursa İstinye: 10:00 – 19:00
Akbank Capitol: 10:00 – 22:00
İş Bankası Atatürk Havalimanı: Bütün Gün
İş Bankası 212 Outlet AVM: 10:00 – 18:30
İş Bankası Cevahir AVM: 10:00 – 19:30
İş Bankası Arena Park AVM: 10:00 – 18:30
Yapı Kredi Carrefour AVM: 10:00 – 21:30
QNB Finansbank Aksaray: 09:00 – 17:00 (Cumartesi)
QNB Finansbank Laleli: 09:00 – 17:00 (Cumartesi)
Garanti BBVA Atatürk Havalimanı: Bütün Gün
Garanti BBVA Sabiha Gökçen Havalimanı: 09:00 – 18:00
Garanti BBVA Cevahir AVM: 10:00 – 21:00
Garanti BBVA İstinye Park: 10:00 – 21:00
Garanti BBVA Capacity AVM: 10:00 – 21:00
Garanti BBVA Akmerkez: 10:00 – 21:00
Garanti BBVA İçerenköy Carrefour: 10:00 – 21:00
Garanti BBVA Ataköy Plus AVM: 10:00 – 21:00
Garanti BBVA İstinye Park: 10:00 – 21:00 HAFTA SONU ANKARA'DA HANGİ BANKALAR AÇIK?
En yoğun nüfusa sahip olan illerden biri de Ankara olurken hafta sonu hizmet veren bankaların hangisi oldu da merak ediliyor. Banka türü ve çalışma saatleri değişiklik gösterirken Ankara'da hafta sonu hizmet veren bankalar şu şekildedir:
İş Bankası Bilkent Şubesi: 10:00 – 18:30 (Cumartesi)
İş Bankası Cepa Alışveriş Merkezi: 10:00 – 18:30 (Cumartesi)
Garanti BBVA Ankamall: 10:00 – 21:00
Garanti BBVA Optimum/Eryaman: 10:00 – 21:00
Garanti BBVA Panora AVM: 10:00 – 21:00 BANKALAR CUMARTESİ AÇIK MI?
Birçok banka Cumartesi günü nöbetçi şubeleri ile müşterilerine hizmet vermektedir. ZİRAAT BANKASI CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?
Ziraat Bankası kamu bankaları arasında yer alması nedeniyle Cumartesi günü hizmet vermemektedir. Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini halletmek isteyen müşteriler hafta içi 09:00-17:00 saatlerinde bankaları gidebilirler.