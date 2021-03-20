Bankalar Birliği anlaşmasının detayları! Şimdi ne olacak?
4 Büyükler'in Bankalar Konsorsiyumu ile yaptığı yeni anlaşmanın detaylarını Sabah Gazetesi açıkladı: 2.5 yıl anapara ödemesiz 9.5 yıl vadeli yapılandırma sürecinde giderlerde ilk sezon %20 tasarruf sağlanacak... Sabit gelirlerin yüzde 50'siyle ödeme yapılırken, bütçe bağımsız denetim şirketleri tarafından kontrol edilecek. İşte detaylar...
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20 Mart 2021 14:13
Galatasaray
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Leeds efsanesi Lorimer, hayatını kaybetti
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Manchester City'den dijital atılım
Inter - Sassuolo maçına Kovid-19 engeli!
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Vicente del Bosque: "Messi ne isterse onu yapar"
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