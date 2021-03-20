Bankalar Birliği anlaşmasının detayları! Şimdi ne olacak?

4 Büyükler'in Bankalar Konsorsiyumu ile yaptığı yeni anlaşmanın detaylarını Sabah Gazetesi açıkladı: 2.5 yıl anapara ödemesiz 9.5 yıl vadeli yapılandırma sürecinde giderlerde ilk sezon %20 tasarruf sağlanacak... Sabit gelirlerin yüzde 50'siyle ödeme yapılırken, bütçe bağımsız denetim şirketleri tarafından kontrol edilecek. İşte detaylar...

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Bankalar Birliği anlaşmasının detayları! Şimdi ne olacak?
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20 Mart 2021 14:13
 


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