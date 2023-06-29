Haber Tarihi: 29 Haziran 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023 17:25

Bankalar açık mı bugün? 29 haziran 2023 | Bugün bankalar açık mı, kapalı mı?

Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar? 29 haziran 2023 | Arefe Günü pazartesi salı bankalar kaçta kapanıyor? 2023 Arefe günü bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Arefe günü 2023 yılında 20 Nisan Perşembe tarihine yani bugüne denk geldi. Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı 29 Haziran, Perşembe günü başlayacak ve dört gün boyunca devam edecek. Peki, arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü (bugün) ve bayramda bankalar tatil mi?

Bankalar açık mı bugün? 29 haziran 2023 | Bugün bankalar açık mı, kapalı mı?
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Bankalar bugün açık mı, saat kaça kadar açık 29 haziran 2023 | Arefe Günü pazartesi salı bankalar kaçta kapanıyor? Ramazan Bayramı'nda arefe günü bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı 2023 yılında 29 Haziran, Perşembe günü başlayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalınmasıyla Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? Sorusu araması sıklaştı. Bankada işi olan vatandaşlar bankaların arefe günü ve Kurban Bayramı'nda açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar... BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

20 Nisan Perşembe günü bankalar arefe günü olması dolayısı ile yarım gün hizmet verecekler. Öğleden sonra hem PTT hem de bankalar hizmet vermeyecek.

- Bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bugün yani 27 Haziran 2023 Kurban Bayramı Arefe Günü... Arefe günü ve bayramda bankaların çalışıp çalışmadığı merak edilirken EFT ve havalelerin yapılıp yapılamacağını merak ediyor. Peki, bugün yani Arefe Günü bankalar açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin sadece kamu çalışanlarını kapsamaktadır. Bankaların, Borsa İstanbul'un çalışma prensibine göre açık olmasından kaynaklı olarak 9 günlük idari izinden yararlanamıyorlar.

Bankalar bugün yani Arefe Günü açık mı? Bugün bankacılık işlemleri EFT - Havale işlemi saat kaça kadar sürecek? İşte detaylar
Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.

AREFE GÜNÜ BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Buna göre; kamu bankalarının 9 günlük idari izin kapsamında yer alması sebebiyle 23 Haziran Cuma günü itibarıyla çalışmalarını durduracak.

Bankalar bugün yani Arefe Günü açık mı? Bugün bankacılık işlemleri EFT - Havale işlemi saat kaça kadar sürecek? İşte detaylar
Özel sektör bankalarının ise 26 Haziran'da tam gün; 27 Haziran'da ise öğlen 12.00 ya da 13.00'a kadar açık olması ve 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında kapalı olması bekleniyor. Sonuç olarak; tüm bankalar 3 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla yeniden işlem yapmaya başlayacak. EFT ve havale işlemleri ise internet bankacılığı üzerinden belirlenen sınırı geçmediği üsrece yapılabilecek.


BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bayram tatili süresince bankalar açık olmayacak. 

20 Nisan Perşembe arefe günü ise yarım gün resmi tatil olacak.

İDARİ İZİN BANKALARI KAPSIYOR MU?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.

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