Bankalar açık mı? 30 Ekim pazartesi bugün bankalar açık mı?

Bugün nereler tatil sorusu, 30 Ekim Pazartesi günü için okullarda tatil kararı alınmasıyla birlikte merak konusu oldu. Resmi daireler, bankalar, kütüphaneler, PTT gibi kurumların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, programını buna göre hazırlayarak harekete geçecek. Peki, bugün resmi daireler tatil mi, çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar 29 Ekim Pazar günü kapalıydı.30 Ekim Pazartesi günü resmi tatil olmaması sebebiyle bankaların açık olması bekleniyor.PTT bugün normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.Kütüphaneler bugün normal işleyişinde çalışacak.