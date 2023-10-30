Bankalar açık mı? 30 Ekim pazartesi bugün bankalar açık mı?

Bugün nereler tatil sorusu, 30 Ekim Pazartesi günü için okullarda tatil kararı alınmasıyla birlikte merak konusu oldu. Resmi daireler, bankalar, kütüphaneler, PTT gibi kurumların çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, programını buna göre hazırlayarak harekete geçecek. Peki, bugün resmi daireler tatil mi, çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler BUGÜN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar 29 Ekim Pazar günü kapalıydı. 30 EKİM BANKALAR AÇIK MI?
30 Ekim Pazartesi günü resmi tatil olmaması sebebiyle bankaların açık olması bekleniyor. BUGÜN PTT TATİL Mİ, AÇIK MI?
PTT bugün normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek. BUGÜN KÜTÜPHANELER TATİL Mİ, AÇIK MI?
Kütüphaneler bugün normal işleyişinde çalışacak.
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