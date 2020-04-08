Banka şubeleri açılma saatleri bankalar kaçta açılıyor?

Türkiye İş Bankası tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

12.00-17.00

GARANTİ BANKASI "KORONAVİRÜS TEDBİRİ"

12.00 – 17.00

Garanti Bankası tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİNİ DUYURDU

12.00-17.00

Akbank tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

TEB YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ

12.00-17.00

TEB Bankası tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

YAPI KREDİ DE ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

12.00-17.00

Yapı Kredi Bankası tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

FİNANSBANK DUYURDU

12.00-17.00

QNB Finansbank tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

Koronavirüs önlemleri sebebiyle bankalar, alınan tedbirlere yönelik yeni çalışma saatlerini vatandaşlara duyurdu. Günlük hayatta diğer insanlarla çok fazla yakın temasta bulunulan yerler olarak dikkat çeken banka şubelerinde hem çalışanların hemde toplumun sağlığını korumak amacıyla çalışma saatlerini kısaltıldı.Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında yeni çalışma saatleri 12.00 ile 17.00 olarak belirlendi. Bankalarda özellikle maaş günleri, fatura son ödeme günlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Kişilerin ve kurumların günlük finansal işlemlerini gerçekleştirdiği bankalar artık saat kaça kadar çalışıyor? İşte Türkiye Bankalar Birliği tavsiyesiyle bankaların yeni çalışma saatleri...Türkiye İş Bankası virüsün yayılmasını önlemek ve toplumun sağlığını korumak için çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliğini duyurdu.Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saatarası olacak şekilde değiştirilmiştir."Garanti Bankası koronavirüs önlemleri sebebiyle çalışma saatlerini değiştirdiğini duyurdu.Banka tarafından yapılan açıklamada "23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren geçici olaraksaatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.Akbank da şubelerinin çalışma saatlerinin değişiklik kararı aldığını duyurdu.Yapılan açıklamada "23.03.2020 tarihinden itibarensaatleri arasında hizmet vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.Türkiye Ekonomi Bankası toplum sağlığının korunması için resmi makamların aldığı karara uygun olaraksaatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.Yapı Kredi Bankası tarafından çalışma saatlerine dair yeni açıklama yapıldı. Çalışanların ve ve banka kullanıcıları için alınan önlemlere dikkat çekildi. Vatandaşlara hafta içi her günsaatleri arasında hizmet verileceği açıklandı.QNB Finansbank yaptığı açıklamada , 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerininarasında hizmet vereceğini duyurdu.