Banka şubeleri açılma saatleri bankalar kaçta açılıyor?

Türkiye Bankalar birliği tavsiyesiyle bazı bankalar koronavirüs tedbirleri sebebiyle mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, TEB Bankası ve Garanti bankası çalışma saatlerini değiştirdi. Peki hangi banka saat kaçta açılıp kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri

08 Nisan 2020 09:14
Banka şubeleri açılma saatleri bankalar kaçta açılıyor?
Koronavirüs önlemleri sebebiyle bankalar, alınan tedbirlere yönelik yeni çalışma saatlerini vatandaşlara  duyurdu. Günlük hayatta diğer insanlarla çok fazla yakın temasta bulunulan yerler olarak dikkat çeken banka şubelerinde hem çalışanların hemde toplumun sağlığını korumak amacıyla   çalışma saatlerini kısaltıldı.Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında yeni çalışma saatleri 12.00 ile 17.00 olarak belirlendi. Bankalarda özellikle maaş günleri, fatura son ödeme günlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Kişilerin ve kurumların günlük finansal işlemlerini gerçekleştirdiği bankalar artık saat kaça kadar çalışıyor? İşte Türkiye Bankalar Birliği tavsiyesiyle bankaların yeni çalışma saatleri...
TÜRKİYE İŞ BANKASI AÇIKLAMASI

Türkiye İş Bankası virüsün yayılmasını önlemek ve toplumun sağlığını korumak için çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 12.00-17.00 arası olacak şekilde değiştirilmiştir."

 

GARANTİ BANKASI "KORONAVİRÜS TEDBİRİ"

Garanti Bankası koronavirüs önlemleri sebebiyle çalışma saatlerini değiştirdiğini duyurdu.Banka tarafından yapılan açıklamada "23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 12.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.

Garanti Bankası tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİNİ DUYURDU

Akbank da şubelerinin çalışma saatlerinin değişiklik kararı aldığını duyurdu.Yapılan açıklamada  "23.03.2020 tarihinden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Akbank tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

TEB YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye Ekonomi Bankası  toplum sağlığının korunması için resmi makamların aldığı karara uygun olarak  12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

TEB Bankası tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

YAPI KREDİ DE ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yapı Kredi Bankası tarafından çalışma saatlerine dair yeni açıklama yapıldı. Çalışanların ve  ve banka kullanıcıları için alınan önlemlere dikkat çekildi.  Vatandaşlara hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verileceği açıklandı.

Yapı Kredi Bankası tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

FİNANSBANK DUYURDU

QNB Finansbank yaptığı açıklamada , 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 12.00-17.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.

QNB Finansbank tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;

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