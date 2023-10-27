Banka mevduat faizleri yükselir mi? En yüksek mevduat faizi

Mevduat faiz oranları güncel olarak belli oldu. Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 35'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak faiz oranları...Referans faiz oranı aylıkta yüzde 3,16'ya (yıllık bileşik yüzde 46,1) yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,71'e (yıllık bileşik yüzde 55,9) yükseldi.Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye (yıllıkta yüzde 70,3) yükseldi. Kart üye işyeri komisyonu da aylık yüzde 3,16'dan yüzde 3,61'e (yıllık bileşik yüzde 54) yükseldi.Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83'e yükseldi. İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e yükseldi. 70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 77'den yüzde 92,2'ye yükseldi.Faiz artışından sonra gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faizleri 32, 46, 55, 92, 181 gün vadeyle yatırılabiliyor.İşte, 100 bin TL faiz getirisi...Faiz Oranı: Yüzde 40Net Kazanç: 3.331,51 TLFaiz Oranı: Yüzde 43Net Kazanç: 3.581,37 TLFaiz Oranı: Yüzde 43Net Kazanç: 3.581,37 TLFaiz Oranı: Yüzde 42Net Kazanç: 3.498,08 TLFaiz Oranı: Yüzde 42Net Kazanç: 3.498,08 TLFaiz Oranı: Yüzde 41Net Kazanç: 3.414,79 TLFaiz Oranı: Yüzde 40Net Kazanç: 3.331,51 TLFaiz Oranı: Yüzde 38Net Kazanç: 3.164,93 TLFaiz Oranı: Yüzde 30Net Kazanç: 2.498,63 TLFaiz Oranı: Yüzde 26Net Kazanç: 2.165,48 TLFaiz Oranı: Yüzde 26Net Kazanç: 2.165,48 TLFaiz Oranı: Yüzde 40Net Kazanç: 3.331,51 TLFaiz Oranı: Yüzde 40Net Kazanç: 3.331,51 TLFaiz Oranı: Yüzde 34,5Net Kazanç: 2.873,42 TLFaiz Oranı: Yüzde 29Net Kazanç: 2.415,34 TLFaiz Oranı: Yüzde 28Net Kazanç: 2.332,05 TLFaiz Oranı: Yüzde 25Net Kazanç: 2.082,19 TLFaiz Oranı: Yüzde 17Net Kazanç: 1.415,89 TL