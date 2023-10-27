Haber Tarihi: 27 Ekim 2023 13:58 - Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 13:58

Banka mevduat faizleri yükselir mi? En yüksek mevduat faizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi düzenlemesi ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler değişti. Peki, Kredi faizleri artacak mı? Kredi faizleri neden yükseldi? Kredi faizleri ne olacak, ne kadar? Kredi faizleri ne zaman düşer? Kredi faizleri düştü mü, neden arttı?

Banka mevduat faizleri yükselir mi? En yüksek mevduat faizi
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Mevduat faiz oranları güncel olarak belli oldu. Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 35'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak faiz oranları...
BANKA MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELİR Mİ?

Referans faiz oranı aylıkta yüzde 3,16'ya (yıllık bileşik yüzde 46,1) yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 3,71'e (yıllık bileşik yüzde 55,9) yükseldi.

Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye (yıllıkta yüzde 70,3) yükseldi. Kart üye işyeri komisyonu da aylık yüzde 3,16'dan yüzde 3,61'e (yıllık bileşik yüzde 54) yükseldi.

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83'e yükseldi. İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e yükseldi. 70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 77'den yüzde 92,2'ye yükseldi.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?


Faiz artışından sonra gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Mevduat faizleri 32, 46, 55, 92, 181 gün vadeyle yatırılabiliyor.

İşte, 100 bin TL faiz getirisi...


Not: Faiz hesaplamaları 32 günlük vadeden hesaplanmıştır.

ING

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 3.581,37 TL

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 3.581,37 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 3.498,08 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 3.498,08 TL

Anadolu Bank

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 3.414,79 TL

Fiba Banka

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 3.164,93 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 30

Net Kazanç: 2.498,63 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 26

Net Kazanç: 2.165,48 TL

Enpara.com

Faiz Oranı: Yüzde 26

Net Kazanç: 2.165,48 TL

Vakıfbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 3.331,51 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 34,5

Net Kazanç: 2.873,42 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 29

Net Kazanç: 2.415,34 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 28

Net Kazanç: 2.332,05 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 25

Net Kazanç: 2.082,19 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 17

Net Kazanç: 1.415,89 TL

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