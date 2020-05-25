Bang Bang filmi konusu, oyuncuları

Bang Bang fillmi konusu hakkında merak edilenler bulunuyor. Bu şekilde yapılan aramalarda Bank Bang filmi konusu yanı sıra Hindistan filmleri de dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük film yapımcılarından Hindisitan yapımı filmde araç kazaları, havada patlayan uçaklar ve kurşun yağmurunun yanı sıra romantik ve eğlenci anlar da bulunuyor. Bang Bang filmi hakkında daha geniş bilgi haberimizin içerisinde yer alıyor. Bang Bang oyuncu kadrosu ve film hakkında merak edilenler…

25 Mayıs 2020 03:05
Bang Bang filmi konusu, oyuncuları
Bang Bang filmi Hindistan yapımı bir film olup son günlerde sıkça merak edilmektedir. Bu aksiyon filmi için Bang Bang filmi konusu, Bang Bang filmi oyuncuları şeklinde sorular sorulmaktadır. Filmin konusu ise şu şekildedir: Bir bankada çalışan Harleen Sahni, yakışıklı ve enerjik bir adam olan esrarengiz Rajveer Nanda ile tanıştığında birlikte yaşayacakları macera da başlar. Harleen kendisini patlayan uçaklar, araba kazaları ve kurşun yağmuru altında bulur. Rajveer, oldukça hoşlandığı Harleen'e kendisinin iyi biri olduğunu göstermeyi istemekteyken, Harleen gerçekten ona güvenebilecek midir? Daha da önemlisi mermiler havada uçuşurken bu nasıl mümkün olacaktır?

BANG BANG FİLMİ KONUSU
2014 Hindistan yapımı Bang Bang isimli aksiyon, gerilim, komedi, macera ve romantik türündeki Bang Bang isimli film Tv'de ilk kez ekranlara geliyor. Siddharth Anand'ın yönetmenliğini yaptığı, Suresh Nair, Sujoy Ghosh'un senaryosunu yazdığı heyecan dolu ateşleyici bir film olan Bang Bang fragmanıyla oldukça dikkatleri çekti. Bir bankada kasiyer olarak çalışan Harleen Sahni yakışıklılığı ve enerjisiyle dikkat çeken Rajveer Nanda ile tanıştıktan sonra birlikte türlü maceralara atılırlar. Harleen bir anda kendisini patlayan uçaklar, araba kazaları ve kurşun yağmurlarının altında bulur. Rajveer oldukça hoşlandığı Harleen'e kendisini iyi biri olduğunu kanıtlamaya çalışır. Harleen ona güvenebilecek mi?



BANG BANG FİLMİ OYUNCULARI

Siddharth Anand'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bang Bang filmi oyuncuları;

Hrithik Roshan
Katrina Kaif
Jimmy Shergill
Javed Jaffrey
Damian Mavis

BANG BANG FİLMİ FRAGMANI VİDEO

Diğer Haberler

Alvaro Negredo: 'İspanya'ya dönmek istiyorum' Beşiktaş

Alvaro Negredo: "İspanya'ya dönmek istiyorum"
Krasnodar, Manuel Fernandes'in sözleşmesini uzattı Beşiktaş

Krasnodar, Manuel Fernandes'in sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, bonservissiz futbolcuların peşinde Beşiktaş

Beşiktaş, bonservissiz futbolcuların peşinde
Vedat Muriqi'nin büyük heyecanı Fenerbahçe

Vedat Muriqi'nin büyük heyecanı
Sergen Yalçın, Fatih Aksoy kararını verdi Beşiktaş

Sergen Yalçın, Fatih Aksoy kararını verdi
Beşiktaş'ta 4 kanat oyuncusu Gökhan Töre kadar etmedi Beşiktaş

Beşiktaş'ta 4 kanat oyuncusu Gökhan Töre kadar etmedi
Toplu mesaj atma, toplu bayram mesajı gönderme nasıl yapılır (videolu anlatım) Gündem

Toplu mesaj atma, toplu bayram mesajı gönderme nasıl yapılır (videolu anlatım)
Şeker Bayramı tebrikleri resimli mesajları 2020 Gündem

Şeker Bayramı tebrikleri resimli mesajları 2020
2020 Ramazan bayramı mübarek olsun mesajları, Bayram kutlama mesajları Gündem

2020 Ramazan bayramı mübarek olsun mesajları, Bayram kutlama mesajları
Daha fazla göster
1

Jordi Bertomeu: "EuroLeague'de bu sezon iptal edilsin"
2

İç hat uçuşlarına 4 Haziran'da başlıyor
3

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azap: ''İkinci bir artış bekliyoruz''
4

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
5

ABD, Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı
6

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu geçti
7

İtalya'da gençlere salgın uyarısı
8

ABD'de Müslümanlar Kovid-19 nedeniyle 'arabada' bayramlaştı
9

Sağlık Bakanı Koca, günün verilerini açıkladı
10

Spor dünyasında koronavirüs sonrası yeni imajlar
yukarı ok