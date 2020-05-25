Bang Bang filmi konusu, oyuncuları

Bang Bang filmi Hindistan yapımı bir film olup son günlerde sıkça merak edilmektedir. Bu aksiyon filmi için Bang Bang filmi konusu, Bang Bang filmi oyuncuları şeklinde sorular sorulmaktadır. Filmin konusu ise şu şekildedir: Bir bankada çalışan Harleen Sahni, yakışıklı ve enerjik bir adam olan esrarengiz Rajveer Nanda ile tanıştığında birlikte yaşayacakları macera da başlar. Harleen kendisini patlayan uçaklar, araba kazaları ve kurşun yağmuru altında bulur. Rajveer, oldukça hoşlandığı Harleen'e kendisinin iyi biri olduğunu göstermeyi istemekteyken, Harleen gerçekten ona güvenebilecek midir? Daha da önemlisi mermiler havada uçuşurken bu nasıl mümkün olacaktır?

2014 Hindistan yapımı Bang Bang isimli aksiyon, gerilim, komedi, macera ve romantik türündeki Bang Bang isimli film Tv'de ilk kez ekranlara geliyor. Siddharth Anand'ın yönetmenliğini yaptığı, Suresh Nair, Sujoy Ghosh'un senaryosunu yazdığı heyecan dolu ateşleyici bir film olan Bang Bang fragmanıyla oldukça dikkatleri çekti. Bir bankada kasiyer olarak çalışan Harleen Sahni yakışıklılığı ve enerjisiyle dikkat çeken Rajveer Nanda ile tanıştıktan sonra birlikte türlü maceralara atılırlar. Harleen bir anda kendisini patlayan uçaklar, araba kazaları ve kurşun yağmurlarının altında bulur. Rajveer oldukça hoşlandığı Harleen'e kendisini iyi biri olduğunu kanıtlamaya çalışır. Harleen ona güvenebilecek mi?Siddharth Anand'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bang Bang filmi oyuncuları;Hrithik RoshanKatrina KaifJimmy ShergillJaved JaffreyDamian Mavis