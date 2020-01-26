Banega transferi resmen açıklandı

Sevilla'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'a transfer oldu.Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki yıldız futbolcunun sezon sonunda Suudi ekibine transfer olacağı resmen açıklandı. Al-Shabab kulübü bu transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.3 yıllık sözleşme ile Suudi ekibine transfer olduğu açıklanan Banega'ya uzun süre Galatasaray'ın ilgisi olmuş ancak bu transfer maddi sebepler nedeniyle gerçekleşmemişti.Banega bu sezon 23 maçta 2 gol atıp 7 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.