Banega kupayı kaldırdı, ayrılığı açıkladı

Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını duyurdu.



Arjantinli yıldız Banega, kupa töreni sonrası yaptığı konuşmada "Hayatımın kulübü" olarak tanımladığı Sevilla'dan ayrıldığını ama mutlu olduğunu söyledi. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Hayatımın kulübünden ayrılıyorum ama mutluyum. Takım arkadaşlarıma bir başka hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz için teşekkür ediyorum. Antrenörümüz Lopetegui biraz düşüş yaşadığım dönemde bana çalışma olmadan hiçbir yere varamayacağımı gösterdi. Onun sayesinde pillerimi şarj ettim. Şimdi kutlama yapma zamanı"



