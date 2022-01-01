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Bane: "Morant zaten All-Star, 'en iyi PG mi?' asıl soru!"

Memphis Grizzlies forveti Desmond Bane, takım arkadaşı Ja Morant'in All-Star seçilmeyi hak ettiğini ve pozisyonundaki en iyi oyunculardan biri olarak gördüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies forveti Desmond Bane, takım arkadaşı Ja Morant'in All-Star seçilmeyi hak ettiğini ve pozisyonundaki en iyi oyunculardan biri olarak gördüğünü söyledi.

Bane, Morant hakkında muhabirlere şu açıklamaları yaptı:

"Özel bir oyuncu. İnsanlar onun All-Star olması gerekip gerekmediğini tartışıyor ama... bence o konuyu çoktan geçmiş olmamız lazım. Asıl tartışmamız gereken, 'Ligdeki en iyi point guard mı? konusudur."

Morant, sayılarda (maç başına 25.1), şut yüzdesinde (%49.2), 3 sayı yüzdesinde (%40.4), ribaundlarda (5.7) ve top çalmalarda (1.4) kariyerinin en iyi ortalamalarını yakalıyor.


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