Bandırmaspor'dan Kutluhan Bilgiç mesajı

Bandırmaspor, Balıkesirspor ile oynayacakları maç öncesinde hakem Kutluhan Bilgiç için bir mesaj paylaştı

Haber; Sporx.com
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Bandırmaspor'dan Kutluhan Bilgiç mesajı
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01 Nisan 2021 17:55
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Balıkesirspor ile oynayacakları maç öncesinde hakem Kutluhan Bilgiç için bir mesaj yayımladı

İşte yapılan açıklama...

"Pazar günü TFF 1. Lig 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda oynayacağımız Balıkesirspor maçına MHK tarafından atanan hakemimiz Sn. Kutluhan Bilgiç'e başarılar diler, hakem şansının yanında olmasını temenni ederiz.

Royal Hastanesi Bandırmaspor olarak ilk hedefimiz futbol kuralları çerçevesinde maçı 11 kişi tamamlamak ve "Hak eden kazansın" mantığı ile sahada mücadele etmektir

Bu sezon ilk kez bir maçımızı yönetecek olan Sn. Bilgiç'e daha önceki karşılaşmalarda yaşadığı talihsizliklerin aksine hakem şansı diler, başarı dileklerimizi yineleriz



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