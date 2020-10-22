Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bandırmaspor'da Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi
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22 Ekim 2020 16:17
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da teknik direktör Serdar Bozkurt'un sözleşmesi feshedildi. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Serdar Bozkurt ve avukatı ile yapılan görüşmeler neticesinde bir anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin noter kanalıyla tek taraflı fesih işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

 


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