Bandırmaspor'da pozitif sayısı 9'a yükseldi

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 9'a yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bandırmaspor'da pozitif sayısı 9'a yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2020 23:48
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 6 futbolcu ve 3 personel olmak üzere 9'a yükseldi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için