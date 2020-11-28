Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a yükseldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a yükseldi
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28 Kasım 2020 18:45
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 4 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 4 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 13 futbolcu ve 6 personel olmak üzere 19'a yükseldi.



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