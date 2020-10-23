Bandırmaspor'da Erkan Sözeri dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, teknik direktör Erkan Sözeri ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.



Sözeri, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kulübün hedefleri doğrultusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.



Ligde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alıp 2 kez berabere kalan, 6 gol atıp 8 gol yiyen Bandırma temsilcisinin çok kötü durumda olmadığını belirten Sözeri, bu kadronun en kötü ihtimalle play-off oynayabileceğini dile getirdi.



Bordo-beyazlı ekibin maçlarını izlediklerini dile getiren Erkan Sözeri, şöyle konuştu:



"Tesisler konusunda eksikler var ancak yönetim kurulu ve başkanın bu eksikleri giderme yönünde gayretleri de var. Güzel bir birliktelik olursa Süper Lig hedefini de kovalamamamız için hiçbir engelimiz yok. Bu hafta iyi bir başlangıç yaparak hedefimize ilerlemeyi sürdüreceğiz. Daha önce çalıştığımız takımlarda, defans ve hücum yapabilen takım olmaya çalıştık, hedeflerimize de ulaştık. Bu bizi hedefe ulaştırmak için bir nebze de olsa faydalı olur. Bandırmaspor'da hatalar var ancak bu hataları düzeltebilecek bir kadro da var."



Sözleşmenin imzalanmasıyla sona eren törene, kulüp basın sözcüsü Özer Aydın da katıldı.



