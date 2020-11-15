Bandırmaspor'da 2 futbolcu ve 2 personelin testi pozitif

Bandırmaspor'da, 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Haber; AA
Abone Ol
Bandırmaspor'da 2 futbolcu ve 2 personelin testi pozitif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2020 14:19
 TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, son testlerde 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinde pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Sonuçların ardından ivedilikle gerekli tedbirler alınmış olup, karantina süreci başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için