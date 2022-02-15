Bandırmaspor zirveden kopmak istemiyor

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Önümüzdeki maçlarda istediğimiz puanları alırsak, üst taraftaki grubu en kısa sürede yakalarız." dedi.



Gürsel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde TOKİ mevkisindeki kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son maçta deplasmanda Eyüpspor'a 2-0 yenildiklerini hatırlattı.



Eksik oyuncuları olmasına rağmen iyi hazırlandıkları karşılaşmadan istemedikleri bir skorla ayrıldıklarını belirten Gürsel, şöyle devam etti:



"Maçın geneline bakarsak oyun anlamında dengeli, ortada bir maç oldu. İstediğimiz oyunu ofansif anlamda ortaya koyamadık. İstediğimiz pozisyonlara giremedik. Onlar da çok pozisyona giremedi ama iki penaltı golüyle kazanmayı bildiler. Kazanarak dönmek istiyorduk ama olmadı. Son haftalarda 3 maçta penaltıdan 3 gol yedik. Bize çok kolay penaltılar çalındı. Puan puana olduğunuz rakiplerle oynuyorsunuz. Hakemlerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz."



Mustafa Gürsel, son maçta sakatlanan Kerim Avcı'nın uzun süre forma giyemeyecek olmasına üzüldüklerini dile getirdi.



Bordo-beyazlı ekibin zirve mücadelesine değinen Gürsel, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Mücadelemize ligin son gününe kadar devam edeceğiz. Bırakmadan devam edeceğiz çünkü çok çetin ve değişik bir lig yaşıyoruz. Hiçbir takımın iddiası bitmiyor. Son güne kadar bu iddia devam edecek. Biz de son güne kadar bunu bırakmak niyetinde değiliz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Perşembe günü sahamızda Manisa FK maçına çıkacağız. Bu maçlar önemli. Rakiplerimizin kendi aralarında oynayacağı maçlar da var. Bu maçlardan istediğimiz sonuçları alırsak, üst taraftaki grubu en kısa sürede yakalayacağımızı umut ediyoruz. Perşembe günü taraftarımızın da yanımızda olmasıyla bir bütün halinde olduktan sonra bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız."









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