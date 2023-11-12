Bandırmaspor zirve takibini sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 12 haftasında Bandırmaspor deplasmanda Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor zirve takibini sürdürüyor
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12 Kasım 2023 15:40
Son güncelleme 12 Kasım 2023 15:41
Trendyol 1. Lig'in 12 haftasında Osman Özköylü'nün ekibi Manisa FK ile Taner Taşkın'ın ekibi Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Bandırmaspor 2-0 kazanırken goller; 31. dakikada Moussa Djitte ve 61. dakikada penaltıdan Doğancan Davas'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 25'e yükseltip lider Eyüpspor'un arkasında zirve takibini sürdürdü. Manisa FK ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bandırmaspor evinde Şanlıurfaspor'u konuk ederken, Manisa FK deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak.
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