Bandırmaspor yeni transferini açıkladı

Bandırmaspor, Kadeem Harris'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Bandırmaspor yeni transferini açıkladı
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12 Eylül 2023 19:40
Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yılport Samsunspor'dan Kadeem Harris'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Kadeem Harris ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaşma sağlandı.

Daha önce Wycombe Wanderers, Cardiff City, Brentford, FC Barnsley, Sheffield Wednesday, Metalist Kharkiv, Tuzlaspor takımlarında da forma giyen Kadeem Harris, 261 resmi maçta 19 gol atarken, 25 asist yaptı.

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