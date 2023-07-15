Bandırmaspor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Ligin yeni ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor yeni transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Bandırmaspor yeni transferini açıkladı
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15 Temmuz 2023 20:20
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bandırma ekibi, Altınordu'dan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.

Daha önce Bursa Nilüfer, İstanbul Güngörenspor, Konyaaltı Bld, Ergene Velimeşe, Edirnespor, Alibeyköy, Osmaniyespor FK, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Eyüpspor ve Altınordu takımlarında da forma giyen Metehan Mimaroğlu, 179 maçta 33 gol atıp 22 asist yaptı.

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