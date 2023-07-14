Bandırmaspor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lige yeni yükselen Teksüt Bandırmaspor yeni transferini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor yeni transferini açıkladı
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14 Temmuz 2023 17:30
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Balıkesir ekibi, Esenler Erokspor'dan 33 yaşındaki kaleci Akın Alkan'ı transfer etti.

Daha önce Dikilitaş, Beylerbeyi, Batman Petrolspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da forma giyen Akın Alkan, geçen sezon 26 maçta Esenler Erokspor'un kalesini korudu.

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