Bandırmaspor yeni transferini açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, kaleci Akın Alkan ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına devam eden Balıkesir ekibi, Esenler Erokspor'dan 33 yaşındaki kaleci Akın Alkan'ı transfer etti.



Daha önce Dikilitaş, Beylerbeyi, Batman Petrolspor, Fatih Karagümrük, Hatayspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da forma giyen Akın Alkan, geçen sezon 26 maçta Esenler Erokspor'un kalesini korudu.



