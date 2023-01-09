Bandırmaspor, yeni transferini açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekibi Bandırmaspor, kanat oyuncusu Cebio Soukuo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, yeni transferini açıkladı
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09 Ocak 2023 19:11
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor, Bundesliga 2'de forma giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu Cebio Soukuo ile sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlılar, Beninli kanat oyuncusu Cebio Soukuo ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Kulüp başkanı Onur Göçmez'in de katıldığı imza töreninde, Soukuo kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Soukuo, FC Hansa Rostock, Sandhausen, Arminia Biefeld, Erzgebirge Aue ve son olarak da Rot-Weiss Essen de forma giymişti.

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