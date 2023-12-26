Bandırmaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Teksüt Bandırmaspor Futbol Takımı, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
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26 Aralık 2023 20:42
Trendyol 1. Lig takımlarından Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altınordu ile 2 şampiyonluk, bir play-off finali heyecanı yaşayan, Yılport Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran, onlarca yıldız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile Süper Lig yolculuğuna başlanıldığı belirtilerek, "2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız değerli teknik direktörümüz ile yapacağımız imza töreninin detaylarını sizlerle daha sonra paylaşacağız." denildi.

Hüseyin Eroğlu son olarak Samsunspor'da teknik direktörlük yaptı.

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