Bandırmaspor yeni stadını istiyor

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta topladığı 13 puanla 5'inci sıraya yerleşen Beyçimento Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez, açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısını play-off hattında tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Onur Göçmez, "İlk yarıyı 3 evrede yaşadık. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. İlk 3 maçımızda 9 puan topladık. Sonraki 8 maçta ise galibiyetimiz olmadı. 6 beraberlik 2 mağlubiyet ile sahadan ayrıldık. Sezonun ikinci etabında uzun süre maç kazanamamak bizleri etkiledi. Son olarak teknik kadroda yapılan değişiklik sonrası takım yeniden toparlandı ve galibiyetler almaya başladık'' diye konuştu.



''TAKIM KALİTEMİZE İNANIYORUM"



Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten Göçmez, ''İlk yarı takımımız hiçbir zaman üst sıralardan kopmadı. Ligin üst tarafında puanlar birbirine çok yakın. Zor ve heyecanlı bir sezon yaşıyoruz. Belki de ligin son haftasına kadar bu çekişmeli tablo sürecek. Önemli olan en az hatayla ilerleyebilmek. Takım kalitemize inanıyorum. Evimizde ve deplasmanlarda en büyük güçlerimizden bir tanesi de taraftarlarımız. İzmir'den Erzurum'a kadar hiçbir maçta taraftarımız bizi yalnız bırakmadı'' şeklinde konuştu.



''BANDIRMASPOR'A YENİ TESİSLER KAZANDIRMAK İÇİN DE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ''



Altyapıya da yatırım yaptıklarını vurgulayan Onur Göçmez, ''Bandırmaspor Akademi de gelecek için bizlere umut veriyor. U14, U16 ve U17 takımlarımız çok değerli bir mücadele veriyor. Genç kardeşlerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Diğer taraftan tesisleşme çalışmalarımız da devam ediyor. İkinci antreman sahamızda sona gelindi. 2023'ün ilk aylarında hizmete girecek. Bandırmaspor'a yeni tesisler kazandırmak için de var gücümüzle çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.



''BANDIRMA'YA YAKIŞIR YENİ BİR STADYUM YAPILSIN"



Zor şartlarda rakiplerle mücadele ettiklerini belirten Başkan Göçmez, ''Bize hedeflerimiz soruluyor. Hedeflerimiz büyük ama gerçeklerle uyuşmuyor. Geçen yıl final oynayan, Süper Lig'e aday bir kulübün oynadığı statta ışıklandırma yok. Stadyum koşulları rakiplerimizin çok gerisinde. Zaman ve şartlar oluştuğunda o da olacaktır ama bizim acil ışıklandırmaya ve stadın şartlarının düzeltilmesine ihtiyacımız var. Diyelim ki Süper Lig'e çıktık. Biz nerede oynayacağız. Her hafta şehir mi değiştireceğiz? Neden benim Bandırmalı esnafım bu ekonomiden faydalanmasın? Neden benim Bandırma'daki genç kardeşim üst düzey bir ligin havasını yaşamasın? Her hafta futbolcularımız saatlerce otobüs yolculuğu mu yapacak? Mevcut koşullar düzelirse hedefler de büyüyerek arkasından gelecektir. Bu konularda gerekli mercilerden destek ve yardım bekliyoruz'' diye konuştu.



''VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTTUK"



Kulübü en iyi şekilde yönettiklerini vurgulayan Onur Göçmez, ''Yönetim olarak mali disiplini bozmadan verdiğimiz tüm sözleri tutmaya devam ediyoruz. İmkanlarımız çercevesinde elimizden gelenin en iyisini doğru olarak yapmaya gayret ediyoruz. Şehir olarak güçlü bir şekilde kenetlenirsek çok daha iyi işler yapabiliriz'' dedi.

