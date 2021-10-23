Bandırmaspor, Tuzla deplasmanında 3'ledi!

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Tuzla deplasmanında 3'ledi!
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23 Ekim 2021 17:56
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Tuzlaspor'la karşı karşıya geldi.

Vefa Stadı'nda oynanan müsabaka, Bandırmaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Balıkesir'e galibiyeti getiren goller 20. dakikada Philippe Paulin Keny, 40. dakikada Guido Koçer ve 70. dakikada Guy-Michael Landel'den geldi.

Son 5 maçta yalnızca 1 galibiyeti bulunan Tuzlaspor, bu maçın ardından 14 puanla 7. sırada yer aldı. 10 haftada 6. galibiyetini alan Bandırmaspor ise 18 puanla 4. sıraya yerleşti.

Gelecek hafta Bandırmaspor, Samsunspor'u konuk edecek. Tuzlaspor ise deplasmanda Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. 


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