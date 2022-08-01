Bandırmaspor transferi resmen duyurdu!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Güçtekin Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.
Geçen sezon Belçika'nın KVC Westerlo kadrosunda yer alan Oğuz Kaan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor takımlarında forma giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Güçtekin Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.
Geçen sezon Belçika'nın KVC Westerlo kadrosunda yer alan Oğuz Kaan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor takımlarında forma giydi.
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