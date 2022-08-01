Bandırmaspor transferi resmen duyurdu!

Spor Toto 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor transferi resmen duyurdu!
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01 Ağustos 2022 17:28
Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Güçtekin Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.

Geçen sezon Belçika'nın KVC Westerlo kadrosunda yer alan Oğuz Kaan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor takımlarında forma giydi.

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