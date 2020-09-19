Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e 'Merhaba' dedi!

TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Serdar Bozkurt'un çalıştırdığı Bandırmaspor ile Cem Kavçak'ın çalıştırdığı Akhisarspor kozlarını paylaştı.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı. Bandırmaspor'a 3 puanı getiren golü 19. dakikada Yonathan del Valle kaydetti.
Akhisarspor'da Musa Nizam, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor 3 puana yükselirken, Akhisarspor 1 puanda kaldı.
Bir sonraki hafta karşılaşmalarında Bandırmaspor evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Akhisarspor sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı. Bandırmaspor'a 3 puanı getiren golü 19. dakikada Yonathan del Valle kaydetti.
Akhisarspor'da Musa Nizam, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor 3 puana yükselirken, Akhisarspor 1 puanda kaldı.
Bir sonraki hafta karşılaşmalarında Bandırmaspor evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Akhisarspor sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.