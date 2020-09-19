Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e "Merhaba" dedi!

TFF 1. Lig'de 2. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, konuk ettiği Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e 'Merhaba' dedi!
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19 Eylül 2020 16:05
TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Serdar Bozkurt'un çalıştırdığı Bandırmaspor ile Cem Kavçak'ın çalıştırdığı Akhisarspor kozlarını paylaştı.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı. Bandırmaspor'a 3 puanı getiren golü 19. dakikada Yonathan del Valle kaydetti.

Akhisarspor'da Musa Nizam, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor 3 puana yükselirken, Akhisarspor 1 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta karşılaşmalarında Bandırmaspor evinde Samsunspor ile karşılaşacak. Akhisarspor sahasında Balıkesirspor'u konuk edecek.



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