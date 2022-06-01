Bandırmaspor taraftarı, Süper Lig için kenetlendi!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde perşembe günü İstanbulspor ile karşılaşacak Royal Hastanesi Bandırmaspor'un taraftarları, kulübün 57 yıllık tarihinde ilk kez bu kadar yaklaştığı Süper Lig'e yükselmesini istiyor.



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1965 yılında kurulan bordo-beyazlı kulüp, 2021-2022 sezonunda Onur Göçmez başkanlığında, teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde performansıyla dikkati çekiyor.



Aldığı başarılı sonuçlarla ligi 62 puanla üçüncü sırada tamamlayan Bandırmaspor, play-off yarı finalinde Eyüpspor'la eşleşti. Yarı finalin ilk maçında deplasmanda rakibine 1-0 yenilen bordo-beyazlılar, ikinci maçta sahasında aldığı 3-0'lık galibiyetle adını finale yazdırmayı başardı.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor ile yarın Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak final maçında karşılaşacak Balıkesir temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma şansı yakaladı.



Bandırmaspor taraftarı da "Hep birlikte el ele yürüyoruz Süper Lig'e" sloganıyla kenti bordo-beyaz flamalarla donatarak, yönetim, teknik heyet ve futbolcularla adeta bütünleşti.



Kulübü Süper Lig'de görmek isteyen taraftar, gönül verdiği takımı final maçında yalnız bırakmamak için yaklaşık 100 otobüsle Kocaeli'ye yolculuk hazırlıklarını tamamladı.



"Hedefimiz 10 bin 500 taraftarla Kocaeli'ye gitmek"



Bandırmaspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Maral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının bu yıl güzel bir sezon geçirdiğini söyledi.



Play-off final maçı için bilet organizasyonuna başladıklarını belirten Maral, şöyle konuştu:



"Yönetimimizin büyük gayretleri sonucunda yaklaşık 100 otobüs tutuldu. Bandırmaspor taraftarı olarak adeta göç ederek Kocaeli'ye taşınacağız. Hedefimiz 10 bin 500 taraftarla Kocaeli'ye gitmek. Türkiye'nin birçok ilindeki tribün grubu da bize destek veriyor. Bandırmaspor taraftarını final için Bordo Kutu ve Bandırmaspor Store'a davet ediyoruz."



Bandırmaspor taraftarı Mehmet Erdem de Bandırmaspor'un finale kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Takımın Süper Lig'e çıkmasının kent için çok iyi olacağını vurgulayan Erdem "Hem esnaf için hem ekonomik yönden iyi olacak. Bordo-beyazımızın Süper Lig'de olması bizim hafta sonlarımızın eğlenceli geçmesini sağlar. Takımımız inşallah perşembe günü üst lige çıkarak bizi sevince boğacaktır. Heyecanla o günü bekliyoruz. Takımımızı destekleyip üst lige çıkacağız." ifadelerini kullandı.



"İnşallah Süper Lig'e çıkacağız"



Bordo-beyazlı takımın taraftarı Ömer Durusoy, tarihinde ilk defa finali yakaladıkları için çok sevindiğini belirtti.



Çok heyecanlı ve mutlu olduğunun altını çizen Durusoy, şunları kaydetti:



"İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Şehir olarak adeta bir yumak halindeyiz. Kazanacağımıza inanıyoruz. Takımımız son sınavında başarılı olacak ve amacımıza ulaşacağız. Bu heyecanı bize yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Kulübümüzün en iyi yerlerde olması için elimizden geleni yapacağız. Kocaeli'ye giderek elimizden geldiğince takımımıza destek olacağız. Kulüp kurulduğundan beri Süper Lig bizim için bir ilk olacak. İnşallah bunu görmek bize nasip olur."



Taraftarlardan Altan Önder ise Süper Lig mücadelesinde takımın son düzlükte olduğunu ifade ederek, "Bandırmamıza, inanıyoruz ve güveniyoruz. Şampiyon olacağız. Kocaeli'de kupayı alarak, Bandırma'ya getireceğiz." diye konuştu.



Royal Hastanesi Bandırmaspor taraftarı Diyar Çalım da Bandırmaspor'un tarihinin en güzel günlerini yaşadığını söyledi.



İstanbulspor maçındaki olası sonuçların Bandırmaspor sevgisini azaltmayacağını aktaran Çalım, "Umarım kupayı alırız. Hayatımızda ilk defa bu sevinci yaşayacağız. İlk defa Süper Lig'e çıkacağız. Çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatacağımız anılarımız olacak. Allah yardımcımız olsun." şeklinde görüş belirtti.





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