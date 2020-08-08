Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u transfer etti

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u renklerine bağladı.

Haber; AA
Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2020 15:26
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Sivas Belediyespor'dan Serkan Yavuz'u kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, Sivas Belediyespor'un 23 yaşındaki sağ beki Serkan Yavuz'u transfer ettiklerini söyledi.

Göçmez, 2 yıllığına anlaştıkları Yavuz'un genç ve yetenekli bir futbolcu olduğunu, özellikle hücum yönünü geliştirmesi durumunda büyük işler yapacağına inandığını ifade ederken, "Ön libero olarak TFF 1. Lig'in deneyimli, mücadeleci ve savaşçı bir Türk futbolcusu ile de anlaşmak üzereyiz. Kaleci arayışımız devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor, 10 Ağustos Pazartesi günü ilk etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'a gidecek.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için