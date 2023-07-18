Bandırmaspor, Sakaryaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, aynı ligde mücadele eden Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Sakaryaspor hazırlık maçında Abant bölgesinde kamp yapan Teksüt Bandırmaspor karşılaştı.



Abant bölgesinde bulunan bir otelin antrenman sahasında gerçekleşen müsabakadan 1-0 galip ayrılan Teksüt Bandırmaspor'un golünü 40. dakikada Sergen Piçinciol attı.



Başka gol olmayan müsabaka Teksüt Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



