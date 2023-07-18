Bandırmaspor, Sakaryaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, aynı ligde mücadele eden Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Sakaryaspor hazırlık maçında Abant bölgesinde kamp yapan Teksüt Bandırmaspor karşılaştı.
Abant bölgesinde bulunan bir otelin antrenman sahasında gerçekleşen müsabakadan 1-0 galip ayrılan Teksüt Bandırmaspor'un golünü 40. dakikada Sergen Piçinciol attı.
Başka gol olmayan müsabaka Teksüt Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kampa giren Sakaryaspor hazırlık maçında Abant bölgesinde kamp yapan Teksüt Bandırmaspor karşılaştı.
Abant bölgesinde bulunan bir otelin antrenman sahasında gerçekleşen müsabakadan 1-0 galip ayrılan Teksüt Bandırmaspor'un golünü 40. dakikada Sergen Piçinciol attı.
Başka gol olmayan müsabaka Teksüt Bandırmaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.