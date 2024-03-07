Bandırmaspor puan istikrarını sürdürmeyi hedefliyor

Trendyol 1. Lig'de son 3 maçından 7 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Teksüt Bandırmaspor, puan cetvelinde bir üst sıradaki rakibi Bodrum FK ile yapacağı karşılaşmaya iddialı hazırlanıyor.



Bordo-beyazlı ekip, ligin 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü Muğla temsilcisiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını kulübün Örnek Sanayi Sitesi'ndeki Cinçukuru Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Eroğlu, basın mensuplarına, son 3 haftada 7 puan elde ettiklerini, önemli bir istikrar yakaladıklarını ve bunun sonucunda üst sıralara tırmanmaya başladıklarını söyledi.



İyi savunma yaptıklarını, hücumu biraz daha geliştirdiklerini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:



"Bodrum maçı bizim için değerli ve önemli. Onlar da birlikte oynayan bir takım, değerli bir teknik adamları var, İsmet hoca. Rakibin gücünü biliyoruz. Biz de kendi gücümüzün en üst seviyeye çıkması için çalışmalarda, antrenmanlarda teorik eğitimler de yapıyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçtan alacağımız 3 puan bize çok değer katacaktır. Haftalar ilerledikçe zaten oyun anlamında, oyuncu anlamında gelişen ve bunları skora yansıtan bir takım hüviyetine bürünmeye başladık. Önemli olan bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmek."



Eroğlu, Bodrum FK karşısına sakatlığı süren Mulumba ve sarı kart cezalısı Emre Batuhan Adıgüzel'den yoksun çıkacaklarını dile getirdi.



Taraftara stada gelip kendilerini destekleme çağrısında bulunan Eroğlu, "Çünkü onlarla çok daha güçlüyüz. Ümraniye maçında bize çok destek oldular. Takımın moral motivasyonunu yukarı çektiler. Biz de onlara layık olacak şekilde oynadık. Bu istikrarı beraber yakalayıp, hedeflediğimiz şekilde sezon sonunda Süper Lig'de olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



