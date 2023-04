Bandırmaspor: 'Play-off'u kovalayacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Bundan sonraki her maçı kazanmak için oynayıp, son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız." dedi.



Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oynayacakları her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.



İlk yarı rakibi önde baskı yaparak durdurmaya çalıştıklarını belirten Şengül, şöyle konuştu:



"Yakaladığımız pozisyonları da gole çevirerek ilk yarıyı 2-0 önde kapattık. İkinci yarı da aynı şekilde devam etmemiz gerekirken oyuncularımız maalesef skoru koruma adına geri yaslandı. Bu da bize pahalıya mal oldu ve maç 2-2'ye geldi. Çok şükür son dakikada bir golle maçı lehimize çevirmesini bildik. Bundan sonraki her maçı kazanmak için oynayıp, son maça kadar play-off hedefini kovalayacağız."





