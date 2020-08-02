Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer etti.

Haber; AA
Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı
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02 Ağustos 2020 22:47
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Osmanlıspor'dan Mehmet Yiğit'i transfer etti.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada 29 yaşındaki Mehmet Yiğit'i 1+1 opsiyonlu olarak kadrolarına kattıklarını söyledi. 

Göçmez, önümüzdeki günlerde 1 kaleci,1 ön libero ve 1 santrfor alıp transferi kapatacaklarını belirtti.

Öte yandan Bandırmaspor 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde sosyal tesislerde yaptı.



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