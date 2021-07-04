Bandırmaspor, Onur Akbay ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Onur Akbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA
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Bandırmaspor, Onur Akbay ile yollarını ayırdı
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04 Temmuz 2021 15:39
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, 34 yaşındaki futbolcusu Onur Akbay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Onur Akbay'a bu zamana kadarki katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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