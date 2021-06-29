Bandırmaspor, Okan Alkan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Okan Alkan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Fenerbahçe, Bucaspor, Balıkesirspor ve Adana Demirspor takımlarına oynayan Okan Alkan, 236 maçta 5 gol attı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Fenerbahçe, Bucaspor, Balıkesirspor ve Adana Demirspor takımlarına oynayan Okan Alkan, 236 maçta 5 gol attı.