Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile devam dedi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Mustafa Gürsel ile devam dedi!
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05 Haziran 2022 19:59
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le bir yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sayın Gürsel'e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Balıkesir ekibi, Mustafa Gürsel direktörlüğünde 2021-2022 sezonunu 62 puanla 3. sırada tamamlamış, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde İstanbulspor'a 2-1 yenilmişti.

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