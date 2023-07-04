Bandırmaspor, Moussa Kalilou Djitte'yi transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, forvet oyuncusu Moussa Kalilou Djitte'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, Austin FC'nin 23 yaşındaki forvet oyuncusu Moussa Kalilou Djitte'yi 1 yıllık kiraladı.
133 maçta, 26 gol, 4 asist ile oynayan Djitte, Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio, Austin kulüplerinde forma giydi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesir temsilcisi, Austin FC'nin 23 yaşındaki forvet oyuncusu Moussa Kalilou Djitte'yi 1 yıllık kiraladı.
133 maçta, 26 gol, 4 asist ile oynayan Djitte, Grenoble Foot 38, Sion, Ajaccio, Austin kulüplerinde forma giydi.